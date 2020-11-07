Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Лидеры цифровой трансформации» на своей официальной странице «ВКонтакте» и рассказал о целях данного мероприятия.

— В этом году за призы боролись 357 команд из 76 регионов России — это рекорд. У конкурса, как минимум, две важные цели. Первая: мы ищем и поддерживаем талантливых IT-специалистов. Вторая: получаем полезные для Москвы сервисы, — написал глава города.

В рамках конкурса команде разработчиков дано 48 часов на решение конкретных задач, поставленных городскими департаментами. Десять первых коллективов получают денежный приз в размере миллиона рублей.

— Например, департамент предпринимательства заказал айтишникам приложение для бизнесменов «Умный правовой помощник». Его задача — помочь собрать документы для ведомств без ошибок, так, чтобы их приняли. Лучшее решение предложила команда MSUBIGDATA, — отметил Сергей Собянин.

Департамент ЖКХ, в свою очередь, предложил программистам разобраться с задачей разработки единой базы бездомных животных для приютов, чтобы люди, заходящие в приложение, сразу видели, где и какие четвероногие нуждаются в хозяине. По словам мэра Москвы, в данной номинации победила команда под названием Meteora.

Напоминаем, что самые сильные коллективы также смогут принять участие в программе Mosbootcamp, которая пройдет с 9 по 27 ноября, и получат возможность при поддержке экспертов довести свои разработки до стадии испытаний в городской среде.

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