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Сергей Собянин: Мероприятия, посвященные Битве за Москву, могут стать традицией
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Мероприятия, посвященные Битве за Москву, могут стать традицией

Юлия Ямпольская

Город

Проведение военно-исторических мероприятий, которые посвящены Битве за Москву, в парке «Патриот» могут стать традицией. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в 2020 году Москва празднует годовщину в условиях пандемии коронавируса, что требует новых форматов для мероприятия. Для этого был создан музей под открытым небом на Красной площади, куда все жители столицы могли прийти, чтобы увидеть исторические кадры и инсталляции.

— Действительно, это огромное историческое событие. Чтобы понять его эпохальность и значение, надо представить, в каких условиях оно проходило. Перед этим целые месяцы проходила череда сражений кровопролитных, которые далеко не всегда были успешными. Миллионные потери. По сути дела, и страна, и город балансировали на грани трагедии огромной. Не думаю, что моральный дух в то время был на высочайшем уровне, — сказал глава города.

Он также добавил, что парад стал мощным зарядом для всей страны, после него Советский Союз перешел в наступление.

— Это была точка отсчета, когда сжатая до конца пружина начала разворачиваться в обратную сторону и победа за победой вершилась после этого парада. Парад сам по себе имеет значение и как дата, как отсчет обратного времени, когда мы развернулись и пошли на врага. Дата, когда, можно сказать, Москва была спасена. Для москвичей, для Москвы и для всей страны, — цитирует Собянина РИА Новости.

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что в этом году праздничные мероприятия, которые посвящены годовщине парада 7 ноября 1941 года, проходят в обновленном формате, организаторы соблюдают санитарные меры. Так, например, в подмосковном парке «Патриот» создали масштабную военно-историческую реконструкцию Битвы за Москву.

— В ходе реконструкции воссоздано множество эпизодов этой героической эпопеи, включая работу сотрудников Метростроя по возведению оборонительных сооружений и участие в сражениях дивизий народного ополчения и истребительных батальонов, сформированных из жителей Москвы и Московской области. В реконструкции принимают участие танки Т-26, Т-60 и легендарные Т-34. Дадут залпы знаменитые «катюши», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года на Красной площади.

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