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Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата
/ Фото:«Вечерняя Москва»

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Юлия Ямпольская

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины военного парада, который прошел в 1941 году на Красной площади в столице. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Отмечается, что второй венок от ветеранов столицы возложили участники волонтерского движения города.

Напомним, парад, который прошел 7 ноября 1941 года в Москве оказал большое влияние на дальнейший ход войны. Он способствовал подъему духа армии и всего государства. В мероприятии участвовали 28,5 тысячи человек.

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