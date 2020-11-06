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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Кирилл Николаев

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. По его словам, сатирик был человеком огромного таланта и абсолютно неповторимым.

— Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ — лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру, — написал Сергей Собянин.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

СПРАВКА «ВМ»

Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В 1956-м окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы принимал участие в самодеятельности, писал миниатюры и монологи, которые сам исполнял в студенческом театре «Парнас-2».

В 1963 году во время гастролей в Одессе Ленинградского театра миниатюр познакомился с Аркадием Райкиным. Последний взял произведения Жванецкого в репертуар театра, год спустя пригласил его самого в театр в качестве заведующего литературной частью. Выступал в Одесской филармонии и в Московском театре «Эрмитаж». В 1990-м открыл Всемирный клуб одесситов.

Являлся художественным руководителем созданного им Московского театра миниатюр в структуре Москонцерта. Работал на телевидении, в частности, с апреля 2002-го по декабрь 2019-го был постоянным ведущим ежемесячной телепередачи «Дежурный по стране».

В октябре 2020 года сообщил о решении закончить концертную деятельность из-за состояния здоровья.

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