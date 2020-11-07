Сергей Собянин поздравил ветеранов с 79-й годовщиной парада

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 79-й годовщиной военного парада, который прошел 7 ноября 1941 года на Красной площади. Поздравление глава города озвучил в ходе телемоста с Героем России Вячеславом Сивко — он открыл реконструкцию в музейном комплексе «Дорога памяти».

— Я поздравляю всех ветеранов войны, всех москвичей с сегодняшней годовщиной парада. Действительно, это праздник, — отметил глава города.

Он также напомнил, что первый парад на Красной площади прошел в непростых условиях. Мероприятие дало мощный заряд всей стране, чтобы напомнить о том, что Россия жива и будет бороться до последнего.

— Это дата, когда, можно сказать, Москва была спасена. Поэтому для москвичей, для Москвы, для всей страны это событие огромного масштаба, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Напомним, парад, который прошел 7 ноября 1941 года в Москве, оказал большое влияние на дальнейший ход войны. Он способствовал подъему духа армии и всего государства. В мероприятии участвовали более 28 тысяч человек.

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