Порядка 85 процентов участников программы «Москва — добрый город» довольны стажировкой

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

По результатам опроса, проведенного в чат-боте для стажеров проекта «Москва — добрый город», 85 процентов респондентов вполне довольны задачами, которые они выполняют во время работы в Комплексе социального развития города Москвы. Об этом 27 ноября сообщили «Вечерней Москве» в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

Стажеры Комплекса социального развития с октября работают в городских учреждениях Москвы и партнерских некоммерческих организациях по 11 направлениям: специалист центра «Мои документы»; сотрудник образовательной сферы; социальный помощник; ассистент сотрудника главного архивного управления; стажер в НКО; медиастажер; ассистент ветеринарной клиники; специалист в сфере цифровизации; помощник медицинского работника; помощник по долговременному уходу; стажер в отделе HR. Они выполняют различные задания, например, готовят лекции об арабском языке или помогают с поиском работы в центрах «Моя карьера».

— Нет сомнений, что в дальнейшем задачи будут становиться все интереснее, а наши профессиональные навыки будут расти. За почти два месяца я могу сказать, что чувствую себя частью большой команды Комплекса социального развития. Уверена, что стажировка станет прочным фундаментом моей карьеры, — делится Елена Липатова, медиастажер Комплекса социального развития.

Юлия Макарцева, руководитель проекта «Москва — добрый город» и заместитель директора по развитию специальных проектов Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, считает, что проект оказался весьма своевременным и успешным.

— Мы очень довольны ребятами, которые пришли к нам на стажировку. Каждый наставник и куратор стремится дать максимум полезной информации, погрузить стажера в специфику работы, помочь преодолеть трудности. У программы стажировок «Москва — добрый город» было несколько задач: помочь выпускникам московских колледжей и вузов найти свою первую работу, получить ценный опыт, освоить новые компетенции и навыки и, конечно же, улучшить жизнь горожан. Мы ценим обратную связь от наших стажеров и учитываем замечания и пожелания, которые они высказывают, — отметила она.

Напомним, стажировка «Москва — добрый город», организованная столичным Комплексом социального развития, проходит с 1 октября 2020 года по 30 декабря 2020-го. В проекте участвуют 500 молодых москвичей, в том числе 20 человек с ограниченными возможностями здоровья. Стажеры работают по 20 часов в неделю и ежемесячно получают заработную плату в размере 20 195 рублей (до вычета НДФЛ).

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