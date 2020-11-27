Надежда Бабкина провела прямой эфир с участниками проекта «Московское долголетие»

Фото из личного архива Надежды Бабкиной

На YouTube-канале проекта «Московское долголетие» состоялась четвертая встреча из цикла мастер-классов от звездных экспертов для участников проекта и их друзей. Гостьей эфира стала народная артистка России и член Общественного совета проекта Надежда Георгиевна Бабкина.

Певица рассказала о своем творческом пути, поделилась секретами, как не бояться двигаться к поставленной цели, открывать в себе новые грани таланта, а также ответила на вопросы зрителей. Съемка проходила в Московском государственном академическом театре «Русская песня», которым руководит Надежда Георгиевна.

Артистка отметила, что черпает жизненную энергию в работе, общении с внуками, в поиске и разработке новых творческих проектов. Главное — никогда не останавливаться, а продолжать двигаться вперед и развиваться. В этом заключается ее главный жизненный принцип.

Участникам проекта «Московское долголетие» Надежда Георгиевна посоветовала научиться правильно распределять свою внутреннюю энергию и направлять ее в нужное русло: заниматься любимыми делами, находить новые увлечения, занятия, друзей и даже не бояться устраивать личную жизнь и ходить на свидания, если есть такое желание. Кроме того, артистка рекомендовала участникам проекта чаще исполнять любимые песни. По ее словам, пение не только поднимает настроение и дает заряд бодрости, но и положительно влияет на здоровье.

Также артистка обратилась к зрителям с просьбой не пренебрегать существующими правилами безопасности и обязательно носить маски и беречь свое здоровье. Кроме того, во время эфира она рассказала о профессиональном становлении, детстве, работе в театре и многом другом.

Надежда Георгиевна ответила на вопросы зрителей и выбрала самый интересный, автор которого получит в подарок ее книгу «Модная народная». В завершение трансляции всех зрителей ждал музыкальный сюрприз — артистка исполнила песню вместе с коллективом академического театра «Русская песня».

Посмотреть запись эфира можно на YouTube-канале проекта «Московское долголетие».

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