Для участников проекта «Московское долголетие» организовали цикл встреч со знаменитостями

Телеведущий, писатель-мемуарист Михаил Ширвиндт во время онлайн-встречи с участниками проекта «Московское долголетие» в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Проект «Московское долголетие» регулярно организует для участников дистанционные встречи с известными людьми. В четверг, 19 ноября, состоялось одно из таких мероприятий.

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы организовал целую серию онлайн-встреч со знаменитостями. Так, для участников проекта мастер-класс уже проводили актер Александр Олешко, историк-искусствовед Александр Васильев, а 24 ноября пройдет встреча с Надеждой Бабкиной. Вчера с жителями старшего возраста в онлайн-формате пообщался телеведущий, писатель-мемуарист Михаил Ширвиндт. Он поделился своим опытом написания книги и дал рекомендации по работе с текстом.

— Сначала я написал план книги, расписал ее по темам — это, пожалуй, была одна из самых сложных задач для меня, — поделился он.

Зато после составления оглавления, по словам Ширвиндта, писать будет гораздо легче. Сделать произведение интересным поможет необычный прием, который порекомендовал телеведущий: при написании книги о своей жизни представьте, что вы пересказываете анекдот.

— По сути дела, моя книга — это и есть пересказ анекдотов, из которых состоит жизнь любого человека, — отметил Михаил Ширвиндт. Такой метод поможет избавить текст от лишних слов-паразитов и сделает его более привлекательным для читателя.

Кроме того, важно относиться к себе с иронией и не придавать себе слишком большой значимости.

— Пусть то, что ты значимый, решат другие, прочитав книгу, — посоветовал писатель участникам «Московского долголетия», которые присоединились к этой встрече.

Михаил Ширвиндт также призвал всех, у кого возникла мысль написать книгу, не отказываться от этой идеи.

— Дерзайте, и у вас, вне всякого сомнения, обязательно все получится, — подчеркнул он.

Все мероприятия проекта сейчас проходят только в дистанционном режиме. Это необходимо в целях безопасности.

Тем не менее освоить современные технологии для участников «Московского долголетия» не стало проблемой. Москвичи уже научились пользоваться гаджетами и легко подключаются к онлайн-занятиям.

Например, более 18,5 тысячи москвичей изучают иностранные языки дистанционно. Помимо английского можно записаться на курсы французского, итальянского, испанского, немецкого и даже китайского.

— Кроме того, что это увлекательный и захватывающий процесс, изучение китайского — путь к долголетию. Письменность иероглифами помогает тренировать руки и суставы кистей, особая тональность языка положительно влияет на органы слуха, а запоминание новых слов развивает когнитивные функции мозга, — рассказала преподаватель Центра развития творчества детей и юношества «Пресня» Екатерина Вахтина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Мы делаем совместно с нашими партнерами все возможное, чтобы участники проекта не скучали дома: организовываем мастер-классы, видео-уроки от лучших преподавателей, прямые эфиры, и даже запустили первый онлайн-фестиваль творчества «Дороги, которые мы выбираем...», где москвичи старшего возраста смогут принять участие по пяти творческим направлениям.

Также мы запустили онлайн-цикл мастер-классов от звездных экспертов в области стиля, актерского мастерства, литературного искусства и здорового образа жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почти 55 тысяч людей старшего поколения посещают онлайн-занятия.

Для участников доступно более 30 видов направлений: информационные технологии, иностранные языки, гимнастика, рисование и многое другое.

Работу онлайн продолжают 134 клубных объединения «Моих социальных центров».

Более 60 тысяч часов онлайн-занятий провели преподаватели «Московского долголетия» с марта.

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