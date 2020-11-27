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10 новых пешеходных переходов построят на МЦД за три года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

10 новых пешеходных переходов построят на МЦД за три года

Василиса Чернявская 

Город

Десять пешеходных переходов возведут через железнодорожные пути первого и второго Московских центральных диаметров, и еще один переход появится в районе Щербинка. Работы проведут в ближайшие три года.

— При увеличении пар поездов и сокращении интервала их движения до пяти минут необходимо обустраивать инфраструктуру железнодорожных путей, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Мы отмечаем высокую востребованность строительства пешеходных переходов через Московские центральные диаметры. Предполагается до 2023 года построить 11 пешеходных переходов через железные дороги.

Глава городского ведомства напомнил, что в нынешнем году возвели уже четыре пешеходных перехода через железнодорожные пути. Так, появился надземный переход через пути Смоленского направления Московской железной дороги и Северный дублер Кутузовского проспекта со стороны улицы Василисы Кожиной, 13.

Также завершено возведение подземного перехода через Лианозовский проезд в районе станции Лианозово первого Московского центрального диаметра.

Добавим, что в столице продолжается обустройство следующих центральных диаметров. Маршруты призваны связать город и область удобным рельсовым сообщением.

Читайте также: Маршруты движения автобусов и электробуса изменятся на северо-востоке Москвы

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