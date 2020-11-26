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Маршруты движения автобусов и электробуса изменятся на северо-востоке Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Маршруты движения автобусов и электробуса изменятся на северо-востоке Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район СвибловоКарта всех событий

На северо-востоке столицы будут изменены маршруты автобусов и электробуса. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы в четверг, 26 ноября.

Одной из причин изменения маршрута стали ремонтные работы на ВДНХ.

— С 28 ноября автобусы № 533 со стороны метро «Ботанический сад» будут заезжать на территорию и выезжать с территории ВДНХ на Сельскохозяйственную улицу через Совхозный проезд, — говорится в сообщении.

На сайте отметили, что изменения будут действовать в обоих направлениях маршрута. При этом остановки «Лихоборская» и «Городская ферма» пока не будут обслуживаться. Ограничение продлится до конца ремонтных работ на ВДНХ.

Кроме того, с 28 ноября от Гостиничной улицы до Ботанической улицы восстанавливается движение автобусов № 24, 24к, 154 и электробуса Т36 в Проектируемом проезде № 1564а. Остановки на указанный маршрутах не изменятся.

Ранее сообщалось, что пассажирская платформа на станции МЦД-2 Щукинская после обновления будет островного типа, поезда здесь станут останавливаться с каждой из сторон.

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