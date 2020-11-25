Дептранс Москвы рассказал, могут ли электробусы работать в сильные холода

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Электробусы, которые курсируют на маршрутах наземного транспорта Москвы, способны выдерживать температуру воздуха от плюс 40 до минус 40 градусов. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы в среду, 25 ноября.

В ведомстве уточнили, что в электробусе функционируют две зоны климат-контроля — в салоне и в кабине водителя. Система работает в любую погоду. Также уточняется, что в электробусе стоят батареи из литий-титаната и особенная система поддержания температуры.

— Ведущие мосты с тяговыми электродвигателями, компрессор и привод усилителя руля за счет применяемых синтетических масел работают в диапазоне до минус 50 градусов, — уточняется в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Там добавили, что электробусы готовы выдержать «африканскую жару и арктический холод».

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