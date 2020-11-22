Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Дептрансе рассказали о главных преимуществах электробусов
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Дептрансе рассказали о главных преимуществах электробусов

Евгения Звощик

Транспорт

В столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о главных преимуществах одного из популярных видов общественного транспорта в Москве — электробусах. Как пояснили в ведомстве, электробусы являются лучшим зимним транспорта и отработали уже две зимы без сбоев и задержек.

Кроме того, уточняется, что на днях ночному маршруту н3 не помешал даже ледяной дождь — 22 рейса прошли в обычном режиме.

Также в Дептрансе рассказали, что думают водители электробусов об этом транспорте. По их мнению, это надежный транспорт при любой температуре и маневренный даже на заснеженных улицах. Кроме того, электробусы посчитали тихими и с плавным ходом на любой дороге.

В Дептрансе рассказали о главных преимуществах электробусовФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Помимо этого, в Telegram-канале Дептранса уточнили, что за один рейс электробуса расходуется менее 50 процентов зарядки, и 98 процентов машин всегда готовы выйти на линию.

Читайте также: Москвичи смогут осмотреть кабину машиниста поезда «Иволга» с помощью QR-кодов

электробусыдепартамент транспорта столицыМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте