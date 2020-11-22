В Дептрансе рассказали о главных преимуществах электробусов

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали о главных преимуществах одного из популярных видов общественного транспорта в Москве — электробусах. Как пояснили в ведомстве, электробусы являются лучшим зимним транспорта и отработали уже две зимы без сбоев и задержек.

Кроме того, уточняется, что на днях ночному маршруту н3 не помешал даже ледяной дождь — 22 рейса прошли в обычном режиме.

Также в Дептрансе рассказали, что думают водители электробусов об этом транспорте. По их мнению, это надежный транспорт при любой температуре и маневренный даже на заснеженных улицах. Кроме того, электробусы посчитали тихими и с плавным ходом на любой дороге.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Помимо этого, в Telegram-канале Дептранса уточнили, что за один рейс электробуса расходуется менее 50 процентов зарядки, и 98 процентов машин всегда готовы выйти на линию.

Читайте также: Москвичи смогут осмотреть кабину машиниста поезда «Иволга» с помощью QR-кодов