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Москвичи смогут осмотреть кабину машиниста поезда «Иволга» с помощью QR-кодов
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичи смогут осмотреть кабину машиниста поезда «Иволга» с помощью QR-кодов

Юлия Захарова

Город

Жители столицы смогут увидеть обстановку в кабине машиниста поезда «Иволга», курсирующего по Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает Telegram-канал департамента транспорта города.

— Ехать в «Иволге» не в вагоне, а в кабине машиниста — это реальность! Сегодня в двух поездах — по одному на первом и втором диаметрах — появились стикеры с QR-кодами, после сканирования которых вы окажетесь в кабине машиниста, — отмечается в публикации.

Горожане увидят картины, которые наблюдает машинист, и осмотрят саму кабину. Желающих призвали делиться впечатлениями и выкладывать фотографии в Instagram, отмечая аккаунты @moscowcentralraiways @transmashholding_official.

В Дептрансе пообещали, что на предстоящей неделе стикеры разместят во всех поездах и на всех станциях МЦД. Гражданам, соблюдающим домашний режим, предложили перенестись в кабину «Иволги» по ссылке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги года работы МЦД. Он сообщил, что диаметрами воспользовались свыше 130 миллионов человек. Кроме того, благодаря системе тарифов и платежей пассажиры сэкономили более 1,5 миллиарда рублей.

Читайте также: Более 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦД на метро совершили москвичи за год

QR-кодыМЦДпоезд «Иволга»
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