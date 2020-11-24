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Пассажиры получат новую комфортную платформу
Бетонщик Игорь Шолев подготавливает арматуру для строительства платформы Щукинская МЦД-2. Рабочие стараются все сделать в срок и как можно лучше. Некоторые из них сами будут пользоваться этой платформой / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Пассажиры получат новую комфортную платформу

Андрей Объедков

Транспорт

На новой станции Московского центрального диаметра Щукинская начали возведение пассажирской платформы. За ходом строительства проследил корреспондент «Вечерней Москвы».

Пассажирская платформа на станции МЦД-2 Щукинская будет островного типа, поезда здесь станут останавливаться с каждой из сторон. Сейчас строители монтируют навес от дождя и освещение. Новая платформа будет располагаться в шаговой доступности от станции метро «Щукинская» — буквально в 50 метрах.

Возведение платформы проходит без остановки движения поездов.

— Пути специально перенесены, чтобы была возможность построить остановочный пункт и комфортабельную платформу, не прерывая движения по железной дороге, — рассказал прораб подрядной организации Дмитрий Костров.

По его словам, на строительной площадке в круглосуточном режиме трудятся 100 человек. Открыть платформу планируют уже в начале второго квартала 2021 года.

Сегодня на строительной площадке уже установлены новые опоры контактной сети. Платформа между железнодорожными путями уже залита бетоном. Рядом с ней стоят сваи, на которых вскоре появится навес. Здесь вовсю кипит работа.

— Мы очень стараемся сделать все так, чтобы москвичам было комфортно, — поделился сварщик Сергей Сухарев. — Я сам живу в Подмосковье, но работаю в столице, так что мне регулярно приходится пользоваться МЦД. Поэтому и стараюсь сделать все как для себя.

Для безопасного перехода железной дороги и выхода на городскую территорию на станции общей площадью 4 тысячи квадратных метров возводится мост-конкорс (торгово-пешеходный мост. — «ВМ») с двумя вестибюлями.

— Здесь будет новейшее оборудование: табло, лифты, дорожки для пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников, — рассказывает заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев. — Для граждан с ограниченными возможностями здоровья специально установят по два эскалатора — на подъем и спуск, а также лифт. Кроме того, предусмотрены специальные билетные кассы с заниженным окном. Также в вестибюлях будут располагаться санитарные комнаты. Переход на одноименную станцию метрополитена будет организован по принципу «сухие ноги», то есть переход со специальным навесом будет комфортным для пассажиров.

В настоящее время завершены основные работы по строительству южного и северного вестибюлей платформы, в которых уже ведутся отделочные работы. А в центральной части моста-конкорса осуществляется монтаж металлоконструкций.

По мере готовности платформы здесь будут построены спуски, позволяющие сойти с моста-конкорса. Их также планируют оборудовать эскалаторами и лифтом для удобства пассажиров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина островной платформы МЦД-2 Щукинская составит 270 метров. Для удобства пассажиров здесь оборудуют 3 лифта и 6 эскалаторов, работающих на подъем и спуск. Планируется, что в течение суток через платформу Щукинская будут проходить 100 пар электропоездов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги:

— После открытия платформы Щукинская у пассажиров МЦД-2 появится еще один комфортабельный остановочный пункт, интегрированный с Московским метрополитеном. Это позволит сократить время в пути и строить для себя новые маршруты, минуя центр города. А еще на новой платформе будут оборудованы комнаты матери и ребенка и санитарные комнаты, которыми могут воспользоваться все пассажиры.

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пассажирская платформаМЦД-2Москва
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