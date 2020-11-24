Пассажиры получат новую комфортную платформу

Бетонщик Игорь Шолев подготавливает арматуру для строительства платформы Щукинская МЦД-2. Рабочие стараются все сделать в срок и как можно лучше. Некоторые из них сами будут пользоваться этой платформой / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

На новой станции Московского центрального диаметра Щукинская начали возведение пассажирской платформы. За ходом строительства проследил корреспондент «Вечерней Москвы».

Пассажирская платформа на станции МЦД-2 Щукинская будет островного типа, поезда здесь станут останавливаться с каждой из сторон. Сейчас строители монтируют навес от дождя и освещение. Новая платформа будет располагаться в шаговой доступности от станции метро «Щукинская» — буквально в 50 метрах.

Возведение платформы проходит без остановки движения поездов.

— Пути специально перенесены, чтобы была возможность построить остановочный пункт и комфортабельную платформу, не прерывая движения по железной дороге, — рассказал прораб подрядной организации Дмитрий Костров.

По его словам, на строительной площадке в круглосуточном режиме трудятся 100 человек. Открыть платформу планируют уже в начале второго квартала 2021 года.

Сегодня на строительной площадке уже установлены новые опоры контактной сети. Платформа между железнодорожными путями уже залита бетоном. Рядом с ней стоят сваи, на которых вскоре появится навес. Здесь вовсю кипит работа.

— Мы очень стараемся сделать все так, чтобы москвичам было комфортно, — поделился сварщик Сергей Сухарев. — Я сам живу в Подмосковье, но работаю в столице, так что мне регулярно приходится пользоваться МЦД. Поэтому и стараюсь сделать все как для себя.

Для безопасного перехода железной дороги и выхода на городскую территорию на станции общей площадью 4 тысячи квадратных метров возводится мост-конкорс (торгово-пешеходный мост. — «ВМ») с двумя вестибюлями.

— Здесь будет новейшее оборудование: табло, лифты, дорожки для пассажиров, в том числе инвалидов-колясочников, — рассказывает заместитель начальника Московской железной дороги по строительству Павел Петровичев. — Для граждан с ограниченными возможностями здоровья специально установят по два эскалатора — на подъем и спуск, а также лифт. Кроме того, предусмотрены специальные билетные кассы с заниженным окном. Также в вестибюлях будут располагаться санитарные комнаты. Переход на одноименную станцию метрополитена будет организован по принципу «сухие ноги», то есть переход со специальным навесом будет комфортным для пассажиров.

В настоящее время завершены основные работы по строительству южного и северного вестибюлей платформы, в которых уже ведутся отделочные работы. А в центральной части моста-конкорса осуществляется монтаж металлоконструкций.

По мере готовности платформы здесь будут построены спуски, позволяющие сойти с моста-конкорса. Их также планируют оборудовать эскалаторами и лифтом для удобства пассажиров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Длина островной платформы МЦД-2 Щукинская составит 270 метров. Для удобства пассажиров здесь оборудуют 3 лифта и 6 эскалаторов, работающих на подъем и спуск. Планируется, что в течение суток через платформу Щукинская будут проходить 100 пар электропоездов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги:

— После открытия платформы Щукинская у пассажиров МЦД-2 появится еще один комфортабельный остановочный пункт, интегрированный с Московским метрополитеном. Это позволит сократить время в пути и строить для себя новые маршруты, минуя центр города. А еще на новой платформе будут оборудованы комнаты матери и ребенка и санитарные комнаты, которыми могут воспользоваться все пассажиры.

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