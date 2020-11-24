Необычное панно украсит «Электрозаводскую»

Представитель фирмы- подрядчика Николай Владимиров у панно на станции «Электрозаводская» / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро готовят к открытию. Достопримечательностью станции станет большое панно — «Битва героев». Его длина — 163 метра. «Вечерка» рассказывает, как монтировали картину под землей.

Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на ней завершается чистовая отделка, продолжается монтаж систем. — Ведутся пусконаладочные работы, передача помещений службам метрополитена и благоустройство вокруг станции, — сообщил Андрей Бочкарев. — До конца года планируем завершить строительство станции «Электрозаводская», которая будет конечной Некрасовской линии метро.

Декоративная композиция «Битва героев», которая появится на станции, воссоздает собирательный образ защитника Родины от посягательств врагов на ее свободу и независимость в эпоху Древней Руси.

— Мы собирали по таблице раскладки само панно, каждая деталь была пронумерована, — рассказал начальник участка № 5 ЗАО «УСР АО «Мосметрострой» Владимир Шамарыкин. — Начинали с нижнего ряда, потом потихоньку поднимались наверх.

Всего в панно насчитывается 570 панелей, общая площадь уже сложенной картинки — 1210 квадратных метров.

При монтаже подземного полотна задействовали два звена, по пять человек каждое. Главной сложностью

Шамарыкин назвал единичность деталей. Каждый элемент не имел аналогов, и при повреждении не представлялось возможным его быстро изготовить опять.

— Такую работу проводили впервые, — поделился он. — Следили за тем, чтобы панели не повредили.

Работу сделали с ювелирной точность. Из всего объема не разбили ни одной детали при монтаже. Вес каждой панели — 70 килограммов, ее размер — 1 на 2,2 метра.

Поднимали ее всегда впятером, затем ставили и закрепляли на месте. Между панелями помещался шаблон — получался зазор в 10 миллиметров.

На кропотливую работу ушло полтора месяца. Теперь главное — хорошо ухаживать за панно. Перед тем как специалисты УСР сдали свою работу, они отмыли специальными растворами всю композицию.

— Главное, чтобы потом тоже все было без разводов, — напутствовал будущих эксплуататоров станции и ее декоративных элементов Владимир Шамарыкин.

Согласно процедуре, строители ближе к запуску станции будут передавать помещения в эксплуатацию. Свое веское слово и решение о вводе даст еще Мосгосстройнадзор.

ЦИФРЫ

26 километров тоннелей пройдены на северо-восточном участке Большой кольцевой линии.

КСТАТИ

«Электрозаводская» Большого кольца наряду с одноименной станцией синей ветки и третьим маршрутом Московских центральных диаметров войдет в состав будущего крупного ТПУ.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Транспортно-пересадочный узел на «Электрозаводской» будет включать в себя мост через Яузу. Он соединит кварталы Басманного района через реку с ТПУ.

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