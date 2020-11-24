Собянин утвердил проект планировки территории между ТПУ «Крымская» и ТЦ «Рио»

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Крымская Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому утверждается проект планировки территории, находящейся между транспортно-пересадочным узлом «Крымская» и торговым центром «Рио». Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы во вторник, 24 ноября.

Отмечается, что площадь территории составляет 14,3 гектара. Согласно документу, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев будет осуществлять контроль за выполнением постановления.

— Утвердить проект планировки территории между транспортно-пересадочным узлом «Крымская» и торгово-развлекательным центром «Рио», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что проект планировки строительства дороги, ведущей к станции МЦД-2 Остафьево, подготовят до конца следующего года.

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