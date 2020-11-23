Еще 270 километров дорог и 25 станций метро построят в Москве в ближайшие годы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 270 километров дорог и 25 станций метро планируют построить в ближайшие три года в рамках реализации Адресной инвестиционной программы столицы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как уточнятся, власти выделят 28 процентов объема средств на реализацию строительства. Также специалисты возведут почти 90 искусственных сооружений и свыше 50 пешеходных переходов.

В частности, в Новой Москве будет построено 77 километров дорог, 10 искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода.

Главными проектами станут хордовые магистрали (Северо-Восточная, Северо-Западная и Юго-Восточная хорды и Южная рокада), пять развязок, мосты и развитие территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ.

Кроме того, в Москве ожидается открытие 25 станций метрополитена. Для пассажиров начнет работать ряд участков Большой кольцевой линии (БКЛ) и станций желтой, красной и салатовой веток. В рамках программы будут вестись работы по созданию четырех депо и 60 километров тоннелей.

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