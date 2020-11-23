Сергей Собянин рассказал о развитии новых станций МЦД

/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В 2019 году началась работа по строительству нового наземного метро — Московских центральных диаметров (МЦД). Миллионы жителей столицы и Подмосковья теперь могут быстро, дешево и комфортно добираться до места. Об рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, классические пригородные платформы с небольшими навесами от дождя и несколькими лавочками для пассажиров строились в те времена, когда электричками пользовалось меньше горожан.

— Теперь им на смену приходят городские вокзалы, через которые ежедневно проходят десятки тысяч человек, — уточнил глава города.

В понедельник, 23 ноября, мэр столицы вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым открыли Ховрино, которая является первой новой станцией, построенной на будущей линии МЦД-3. Она свяжет Зеленоград и Раменское.

Год назад начало свою работу новое наземное метро - Московские центральные диаметры. Гигантский проект, включающий строительство и реконструкцию станций. На смену классическим платформам приходят городские вокзалы. В блоге показываю, как они выглядят: https://t.co/X5ezeEDk3F pic.twitter.com/IlcobxYmMu — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 23, 2020

Новые подходы к обустройству МЦД включают несколько ключевых элементов. Сотни станций благоустроят, реконструируют или заново построят для того, чтобы реализовать эти подходы на пяти диаметрах МЦД.

Отмечается, что работа началась в 2018-2019 годах. Несмотря не пандемию, она продолжалась.

Так, например, была проведена реконструкция существующих платформ и построена новая платформа для экспрессов на МЦД-1 Одинцово. К запуску диаметров на станции установили свыше 90 новых элементов навигации, погодные модули, стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны.

На станции Сколково МЦД-1 построили три пассажирские платформы, связанные крытым надземным пешеходным переходом длиной примерно 400 метров. Теперь сотрудники Инновационного центра тратят на дорогу в пять раз меньше времени.

Полноценным городским мини-вокзалом для 300 тысяч жителей районов Кунцево и Можайского района стала станция Сетунь.

С новой станции МЦД Славянский бульвар пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию метро по подземному переходу, не выходя на улицу.

Фото: Личный блог Сергея Собянина

Станция Новодачная давно обслуживает не дачников, а жителей столичного района Северный и подмосковного города Долгопрудный, где проживает более 150 тысяч человек.

— С открытием конкорса, оборудованного эскалаторами и лифтами, переходить через железную дорогу стало безопаснее и удобнее, — рассказал мэр Москвы.

Также еще одной станцией в Северном, которая пережила второе рождение, является ДолгопруднаяДоехать от нее до станции метро «Савеловская» можно всего за 29 минут, а до «Белорусской» – за 35.

— Теплый вестибюль и платформы с навесами позволяют пассажирам не замерзнуть в ожидании поезда и спрятаться от осадков. А остекленный пассажирский терминал обеспечивает удобный и безопасный переход через пути. Кстати, прямо под крышей станции висит модель дирижабля – отсылка к прежнему названию города – «Дирижаблестрой», — уточнил Собянин.

Станцию Ростокино построили вместо старой вплотную к одноименной станции МЦК. Благодаря созданию ТПУ пассажиры Ярославского направления стали чаще пересаживаться на МЦК.

Совместно с РЖД и Правительством Московской области власти столицы планируют реконструировать и построить еще несколько десятков станций наземного метро. Многие из этих проектов на данный момент находятся в активной стадии реализации и будут завершены уже в 2021-22 годах.

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