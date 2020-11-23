Сергей Собянин открыл новую станцию Ховрино будущего МЦД-3

/ Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин

Россия, Ленинградское направление, платформа Ховрино Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли станцию «Ховрино» на Октябрьской железной дороге. Уточняется, что она будет в составе будущего МЦД-3.

Глава города рассказал, что в Ховрино создан большой транспортно-пересадочный узел. Там появились станция метро «Ховрино», а также международный автобусный вокзал.

— Вот сегодня современный вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. Сегодня это уже действующий объект, который улучшит транспортное сообщение для Зеленограда, Химок, Западного Дегунино, Ховрино. И это первый станционный объект на будущем МЦД-3, которым мы с Олегом Валентиновичем активно занимаемся: проектированием и его строительством, — цитирует мэра столицы агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин отметил, что транспортный объект интегрируют в будущую высокоскоростную железную дорогу в сторону Санкт-Петербурга. По его словам, это сможет улучшить комфорт для пассажиров.

Мэр Москвы также выразил благодарность главе РЖД за продолжение работы по реализации новых железнодорожных проектов, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней проблемы.

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