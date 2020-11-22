«Работаем на опережение»: Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти в рамках развития дорожной сети работают на опережение. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 ноября.

— Мы пытались и работаем на опережение. Прибыло меньше 10 процентов населения, а объем дорожной сети увеличили на 17 процентов по площади. Построили за это время около тысячи километров дорог. И дальше продолжаем развивать дорожную сеть, — заявил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин назвал одним из главных дорожных проектов Москвы развитие четырех хорд, которые соединяют разные концы города, но не затрагивают центр.

Ранее сообщалось, что укладка асфальта началась на путепроводе для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве.

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