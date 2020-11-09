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Укладка асфальта началась на путепроводе между Юго-Восточной хордой и ТТК
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Укладка асфальта началась на путепроводе между Юго-Восточной хордой и ТТК

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Укладка асфальта началась на путепроводе для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, параллельно рабочие ведут монтаж барьерных ограждений. Также завершено бетонирование подпорных стен со стороны Новохохловской улицы.

Загрутдинов добавил, что для завершения строительных работ и размещения дорожных конструкций среди жилой застройки понадобится возвести 59 искусственных сооружений. Путепровод длиной 466 метров проходит от ТТК через железнодорожные пути Курского направления. В связи с этим предстоит реконструировать транспортную развязку на пересечении с Новохохловской улицей и часть самой улицы, сообщает Интерфакс.

Юго-Восточная хорда является новой городской магистралью. Она пройдет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе, соединяя собой крупные автомобильные магистрали города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Юго-Восточная хорда построена на одну треть.

Читайте также: Пятую часть Юго-Восточной хорды в Москве проведут по искусственным сооружениям

путепроводЮго-Восточная хордаМосква
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