Проект планировки дороги к станции МЦД-2 Остафьево подготовят до конца 2021 года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Рязановское, Залинейный переулок Карта всех событий

Проект планировки строительства дороги, ведущей к станции МЦД-2 Остафьево, подготовят до конца следующего года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Отмечается, что дорога соединит улицу Южную и Залинейный переулок. Пассажирам МЦД-2 будет удобнее подъезжать к платформе.

— Вблизи станции появятся остановки наземного пассажирского транспорта, две отстойно-разворотные площадки и перехватывающие парковки. Проект планировки на стадии разработки будет готов до конца 2021 года, — уточнили в пресс-службе.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проектируемая улица будет иметь удобные съезды с Варшавского шоссе. Благодаря этому появится возможность пустить автобусы от шоссе до станции Остафьево.

Протяженность нового участка улично-дорожной сети составит свыше двух километров, в том числе в границах Подмосковья, где будет проведена реконструкция 0,09 километра Залинейного переулка, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил заместитель директора Института Генплана столицы Игорь Бахирев, реализация проекта поможет сформировать сеть местных и районных связей для транспортного обслуживания прилегающих к платформе территорий и соединить строящуюся магистраль Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево с Обводной дорогой.

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