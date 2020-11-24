Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Проект планировки дороги к станции МЦД-2 Остафьево подготовят до конца 2021 года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проект планировки дороги к станции МЦД-2 Остафьево подготовят до конца 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, поселение Рязановское, Залинейный переулокКарта всех событий

Проект планировки строительства дороги, ведущей к станции МЦД-2 Остафьево, подготовят до конца следующего года. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Отмечается, что дорога соединит улицу Южную и Залинейный переулок. Пассажирам МЦД-2 будет удобнее подъезжать к платформе.

— Вблизи станции появятся остановки наземного пассажирского транспорта, две отстойно-разворотные площадки и перехватывающие парковки. Проект планировки на стадии разработки будет готов до конца 2021 года, — уточнили в пресс-службе.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, проектируемая улица будет иметь удобные съезды с Варшавского шоссе. Благодаря этому появится возможность пустить автобусы от шоссе до станции Остафьево.

Протяженность нового участка улично-дорожной сети составит свыше двух километров, в том числе в границах Подмосковья, где будет проведена реконструкция 0,09 километра Залинейного переулка, передает агентство городских новостей «Москва».

Как отметил заместитель директора Института Генплана столицы Игорь Бахирев, реализация проекта поможет сформировать сеть местных и районных связей для транспортного обслуживания прилегающих к платформе территорий и соединить строящуюся магистраль Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево с Обводной дорогой.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о развитии новых станций МЦД

дорогаМЦДМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Все мнения
О проекте