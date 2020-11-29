Прогноз погоды на неделю в Москве: в столицу придут снег и холод

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Гидрометцентре ожидают похолодание и снег на предстоящей неделе. Несмотря на низкие температуры, из-за роста давления метеозависимые люди будут себя чувствовать заметно лучше, чем в предыдущие дни. Подробный прогноз погоды на неделю — в материале «Вечерней Москвы».

Вплоть до среды, 2 декабря, в столице продержатся плюсовые температуры. В понедельник, 30 ноября, температура составит плюс 1–3, будут небольшие осадки, на следующий день тоже ожидаются кратковременные осадкии температура минус 1 — плюс 1 градус.

— После среды у нас будет похолодание с осадками сначала в виде мокрого снега, а затем и со снегом. Выпадет около 5 сантиметров снега. Во второй половине недели в ночное время ожидается минус 3–8 градусов, днем — минус 3–5, — сказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев в беседе с «Вечерней Москвой».

В среду, 2 декабря, будет минус два — ноль градусов, в четверг, 3 декабря — минус 6–1. Оба дня — без осадков с переменной облачностью. В пятницу, 4 декабря, холодная погода сохранится — минус 6–1 с небольшими снегами. В субботу облачно без осадков, температура — минус 4–1.

— К выходным морозы чуть-чуть ослабеют. Это даже не морозы, а нормальная температура. Сейчас у нас оттепель — на 3–5 градусов выше нормы, — заметил Голубев.

Ночные температуры в первой половине недели колеблются от плюс 2 до минус 2, во второй половине — от минус 3 до минус 9 градусов.

Давление начнет постепенно расти.

— На следующей неделе давление будет расти начиная со среды, потому что будет влиять сибирский антициклон и юго-западная облачная периферия. Рост будет плавным, — сказал метеоролог.

Повышение давления «будет позитивно сказываться на здоровье метеозависимых людей», испытывавших головные боли в предыдущие дни, добавил он.

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