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Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик дал прогноз на предстоящую зиму в России

Кирилл Николаев

Общество

Уже со следующей недели на территории России начнется сильное похолодание. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, в первые дни декабря не стоит ждать настоящей классической зимы. Температура предстоящей зимой будет на 1–1,5 градуса выше, чем обычно. Синоптик считает, что в этом году зима может стать аномально теплой.

Голубев добавил, что центральная часть России окажется под влиянием западной периферии сибирского антициклона. К середине недели ожидается от нуля до минус пяти градусов, а ночью температура может опуститься до минус девяти градусов. Также в начале декабре в Центральной России ожидаются мокрый снег и слякоть, сообщает РЕН ТВ.

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