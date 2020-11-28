Вильфанд рассказал, когда вернется солнечная погода

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что солнечная погода вернется в центр европейской части России в середине следующей недели.

В частности, уточнил эксперт, можно ожидать, что уже к среде, 2 декабря, будет облачно с прояснениями, а еще днем позже облачность будет незначительная.

— Уже не атлантический воздух будет, а сибирско-уральский. Начиная с середины следующей недели жителей центра Европейской России можно будет порадовать более солнечной погодой, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда начнется ощутимое похолодание.

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