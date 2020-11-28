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Вильфанд рассказал, когда начнется ощутимое похолодание
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд рассказал, когда начнется ощутимое похолодание

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что понижение температуры до отрицательных отметок днем начнется в центре Европейской России с четверга, 3 декабря.

Как уточнил эксперт, температура в центре Европейской России будет около нормы, а сейчас теплее на три-четыре градуса. Вероятно дальнейшее усиление морозов, но этот прогноз еще требует уточнения, рассказал метеоролог.

При этом в 2019 году декабрь также начинался с небольших отрицательных значений, а потом была оттепель в течение всей зимы, напомнил Вильфанд.

Сейчас также прогнозируется, что со 2 декабря температуры будут отрицательными днем и ночью, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее синоптик рассказал, когда в столице сформируется снежный покров.

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потеплениеГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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