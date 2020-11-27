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Синоптик рассказал, когда в столице сформируется снежный покров
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерня Москва»

Синоптик рассказал, когда в столице сформируется снежный покров

Юлия Захарова

Город

Снежный покров в Москве может сформироваться 30 ноября — 1 декабря. Такое мнение в пятницу, 27 ноября, озвучил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, новая неделя начнется с роста атмосферного давления. Также в городе будет появляться солнце, пройдет небольшой снег. Ночные температуры будут отрицательными, днем также ожидается от нуля до минус двух градусов.

— Так что снег ожидается прямо в начале зимы, — подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что до конца осени в столице прогнозируется снег с дождем, что помешает формированию снежного покрова, передает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей, что мокрый снег, дождь и слякоть сохранятся в столице до начала новой недели.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни ноября

Роман Вильфандпрогноз погодыснег
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