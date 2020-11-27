Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни ноября

Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни не опустится ниже нуля градусов. Похолодание придет только с началом декабря.

В выходные, 28 и 29 ноября, воздух прогреется до двух–трех градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. В воскресенье ожидается усиление ветра с 5–10 до 14 метров в секунду.

В начале следующей недели резкой перемены погоды не будет. Во вторник, 1 декабря, столбики термометра опустятся до минус четырех градусов. Вероятен снег, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы.

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