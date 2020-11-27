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Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни ноября
Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни ноября

Вероника Кузьминова

Город

Температура воздуха в Москве в ближайшие дни не опустится ниже нуля градусов. Похолодание придет только с началом декабря.

В выходные, 28 и 29 ноября, воздух прогреется до двух–трех градусов тепла. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. В воскресенье ожидается усиление ветра с 5–10 до 14 метров в секунду.

В начале следующей недели резкой перемены погоды не будет. Во вторник, 1 декабря, столбики термометра опустятся до минус четырех градусов. Вероятен снег, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы.

Читайте также: Синоптик предупредил россиян о погодных аномалиях в ближайшие дни

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