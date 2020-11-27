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Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы

Татьяна Плотникова

Город

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон «Таня» не представляет особой опасности для жителей столичного региона.

Как уточнил специалист, по мере приближения к Скандинавии циклон раздвоился, сформировав два центра области низкого давления, поэтому ожидать опасных проявлений в Москве не следует.

— Все спокойно. Наиболее неблагоприятные его последствия пока что — налипание мокрого снега, гололедица и гололед, — рассказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что если возникнет какая-либо опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит.

— Может, даже переименуем в «Татьяну», — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидают погодные аномалии.

Читайте также: Идет на Москву: как циклон «Таня» получил свое имя и что последует за ним

Гидрометцентр Россиипредупреждение о циклонеРоман Вильфанд
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