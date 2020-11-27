Вильфанд оценил опасность циклона «Таня» для жителей Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что циклон «Таня» не представляет особой опасности для жителей столичного региона.

Как уточнил специалист, по мере приближения к Скандинавии циклон раздвоился, сформировав два центра области низкого давления, поэтому ожидать опасных проявлений в Москве не следует.

— Все спокойно. Наиболее неблагоприятные его последствия пока что — налипание мокрого снега, гололедица и гололед, — рассказал Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что если возникнет какая-либо опасность, Росгидромет оперативно об этом сообщит.

— Может, даже переименуем в «Татьяну», — цитирует эксперта ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидают погодные аномалии.

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