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Синоптик предупредил россиян о погодных аномалиях в ближайшие дни
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптик предупредил россиян о погодных аномалиях в ближайшие дни

Татьяна Плотникова

Общество

Жителей ряда российских регионов в ближайшие несколько дней ожидает погода, сильно отличающаяся от климатической нормы конца ноября и начала декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в азиатской части России в ближайшие дни прогнозируется аномально теплая погода. В частности, на северо-востоке Красноярского края и северо-западе Якутии 1 декабря ожидается отклонение от климатической нормы в диапазоне до 25 градусов.

При этом в Западной Сибири — в частности, Омской и Новосибирской областях — напротив, ожидаются аномально низкие температуры, на шесть-семь градусов ниже нормы. При этом ночью синоптики обещают заморозки до 20-25 градусов ниже нуля.

В европейской части России в следующие несколько дней ожидаются температуры, близкие к климатической норме, однако в регионах севернее Москвы будет на четыре-пять градусов теплее, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в первые дни декабря.

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Гидрометцентр РоссииРоман Вильфанданомальная погода
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