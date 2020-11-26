Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Сработает спусковой крючок»: синоптик дал мрачный прогноз по циклонам в России
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

«Сработает спусковой крючок»: синоптик дал мрачный прогноз по циклонам в России

Ростислав Зубков

Виктория Родимкина

Общество

Тенденция роста числа циклонов в ближайшие два-три года в России будет усиливаться. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 26 ноября.

По его словам, один «циклон средней паршивости» соизмерим с мощностью 100 атомных электростанций, которые вырабатывают энергию в течение года. Такой будет разрушительная сила этого явления.

Большинство циклонов приходят в Россию из акватории Северной Атлантики, которая является одной из «кухонь» погоды в мире.

— Если несколько лет назад в России было 500–600 опасных погодных явлений, то сегодня их больше тысячи. Тенденции роста их числа и силы в ближайшие два-три года будут усиливаться. Если эта термодинамическая машина продолжит утюжить мир — ничего хорошего не жди, — сказал Евгений Тишковец.

Эксперт также призвал не паниковать по поводу мрачных прогнозов на будущее, так как история знает примеры, когда человечество выходило и из более страшных передряг.

Читайте также: «Снег растает»: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни декабря

погода в Россиипредупреждение о циклонеЕвгений Тишковец
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте