«Сработает спусковой крючок»: синоптик дал мрачный прогноз по циклонам в России

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Тенденция роста числа циклонов в ближайшие два-три года в России будет усиливаться. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 26 ноября.

По его словам, один «циклон средней паршивости» соизмерим с мощностью 100 атомных электростанций, которые вырабатывают энергию в течение года. Такой будет разрушительная сила этого явления.

Большинство циклонов приходят в Россию из акватории Северной Атлантики, которая является одной из «кухонь» погоды в мире.

— Если несколько лет назад в России было 500–600 опасных погодных явлений, то сегодня их больше тысячи. Тенденции роста их числа и силы в ближайшие два-три года будут усиливаться. Если эта термодинамическая машина продолжит утюжить мир — ничего хорошего не жди, — сказал Евгений Тишковец.

Эксперт также призвал не паниковать по поводу мрачных прогнозов на будущее, так как история знает примеры, когда человечество выходило и из более страшных передряг.

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