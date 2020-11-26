«Снег растает»: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни декабря

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Теплый фронт накроет Москву в начале декабря и оставит город без снега. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Первый день зимы, 1 декабря, запомнится теплой погодой: температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов, ветер южный и юго-западный, небольшой дождь и облачность. К среде, 2 декабря, ситуация кардинально не поменяется.

— В эту пятницу и субботу температура ожидается от нуля до плюс двух. Снег, который еще где-то остался, растает к началу декабря, — цитирует Цыганкова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что городские службы приготовились к наступлению непогоды в Москве.

Читайте также: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве из-за циклона «Таня»