Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Снег растает»: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни декабря
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Снег растает»: синоптики рассказали о погоде в Москве в первые дни декабря

Вероника Кузьминова

Город

Теплый фронт накроет Москву в начале декабря и оставит город без снега. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Первый день зимы, 1 декабря, запомнится теплой погодой: температура воздуха от минус одного до плюс четырех градусов, ветер южный и юго-западный, небольшой дождь и облачность. К среде, 2 декабря, ситуация кардинально не поменяется.

— В эту пятницу и субботу температура ожидается от нуля до плюс двух. Снег, который еще где-то остался, растает к началу декабря, — цитирует Цыганкова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что городские службы приготовились к наступлению непогоды в Москве.

Читайте также: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве из-за циклона «Таня»

погода в МосквеМосквазима
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Интим в заказ не входит

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Пирожников
Сергей Пирожников

Небо на карантине: когда мы будем летать, как раньше

Все мнения
О проекте