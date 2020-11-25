Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве из-за циклона «Таня»

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Погода в столице начнет портиться в четверг, 26 ноября, под воздействием циклона «Таня». Об этом сообщили в центре «Фобос».

Уточняется, что первым циклон доберется до Санкт-Петербурга, но уже будет влиять на погодные условия в столице.

— В четверг днем, 26 ноября, окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления. После ночных морозцев (минус один — минус три) столбики термометров уйдут в плюс, — говорится на сайте «Фобоса».

В пятницу, 27 ноября, «Таня» доберется до Москвы. Циклон может вернуть оттепели в столицу. К выходным осадков станет меньше, при этом будет расти атмосферное давление. Добавляется, что к концу декабря больших сугробов в Москве ждать не стоит.

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