Москвичей предупредили о гололедице на дорогах 25 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Гололедица и туман ожидаются в столице в среду, 25 ноября. Ухудшение погоды может продолжиться на следующий день — в четверг, 26 ноября.

К вечеру среды, 25 ноября, температура воздуха опустится ниже нуля, поэтому ночью и утром следующего дня вполне вероятна гололедица на дорогах. Ожидается, что в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах появится туман. Он останется до 10:00 четверга, 26 ноября. Видимость прогнозируется на уровне 300–800 метров.

— Гололедица может затруднить движение транспорта. Автовладельцам следует избегать резких перестроений и торможений, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали осадки и похолодание в выходные.

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