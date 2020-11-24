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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25-26 ноября
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25-26 ноября

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области 25 и 26 ноября из-за гололеда. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.

По данным синоптиков, в среду днем в столице местами пройдут небольшие осадки. Температура в Москве составит от нуля до плюс двух градусов, а в Московской области — минус три — плюс два градуса.

В четверг, 26 ноября, ночью местами пройдет небольшой снег, также ожидается гололед. Температура в столице опустится до минус трех градусов, а по области — до минус пяти градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Синоптик спрогнозировал погоду в центральной России на текущей неделе

гололед«Желтый» уровень опасностиМосква
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