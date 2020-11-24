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Синоптик спрогнозировал погоду в центральной России на наступившей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик спрогнозировал погоду в центральной России на наступившей неделе

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей центральной части России на наступившей неделе ожидает типичная ноябрьская погода.

По словам эксперта, прогнозируется отсутствие солнечного света из-за плотной облачности, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом высота снежного покрова увеличиваться не будет.

Вильфанд отметил, что синоптики допускают сохранение снежного покрова до конца недели — если за этим последует похолодание, можно будет говорить об устойчивом снежном покрове, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что осень текущего года может стать самой теплой за 140 лет метеонаблюдений.

Читать также: Синоптик рассказал, когда циклон «Сара» покинет Москву

Роман ВильфандГидрометцентр РФпрогноз погоды
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