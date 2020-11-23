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Синоптик рассказал, когда циклон «Сара» покинет Москву
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, когда циклон «Сара» покинет Москву

Юлия Ямпольская

Город

Циклон «Сара» покинет столицу в среду, 25 ноября, на его место придет другой. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие сутки циклон продолжит воздействовать на москвичей и всю Европейскую Россию.

— В следующую ночь заглянет промежуточный гребень к нам, подморозит, чуть-чуть погода улучшится, а на второй день подойдет следующий циклон, но это не «Сара», это его собрат в системе гигантской североатлантической депрессии. Циклон уже придет под другим именем, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тишковец уточнил, что снегопад в столице закончился временно. В ночь на вторник, 24 ноября, он снова начнет засыпать город, но уже с влажными осадками.

— Просто мы пока в теплом секторе, ситуация будет потихоньку улучшаться, у нас слабые осадки в виде мокрого снега. А в ночь и завтра днем мы опять окажемся в глубокой ложбине, в зоне неустойчивости, и мокрый снег будет идти средней интенсивности, но вполне себе значимый, — рассказал синоптик.

Он также добавил, что снежный покров в течение недели снизится до 4–5 сантиметров, но не исчезнет.

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