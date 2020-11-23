Москвичей ожидает слякоть, дождь и мокрый снег на этой неделе

/ Фото:«Вечерняя Москва»

На этой неделе жителей столицы ожидает слякотная облачная погода. Почти каждый день будут идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Там отметили, что с сегодняшнего дня и до конца недели температура в Москве будет составлять 1-3 градуса выше ноля, по ночам — минус 1—плюс 1.

— При этом практически ежедневно будут идти небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер западной четверти, — уточнили специалисты.

Также они рассказали, что атмосферное давление на неделе будет сохраняться пониженным — в пределах 743-748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики заключили, что погода будет слякотной, облачной, с осадками и продержится всю неделю, включая выходные.

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