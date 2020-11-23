Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей ожидает слякоть, дождь и мокрый снег на этой неделе
/ Фото:«Вечерняя Москва»

Москвичей ожидает слякоть, дождь и мокрый снег на этой неделе

Юлия Ямпольская

Город

На этой неделе жителей столицы ожидает слякотная облачная погода. Почти каждый день будут идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Там отметили, что с сегодняшнего дня и до конца недели температура в Москве будет составлять 1-3 градуса выше ноля, по ночам — минус 1—плюс 1.

— При этом практически ежедневно будут идти небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, ожидается порывистый ветер западной четверти, — уточнили специалисты.

Также они рассказали, что атмосферное давление на неделе будет сохраняться пониженным — в пределах 743-748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики заключили, что погода будет слякотной, облачной, с осадками и продержится всю неделю, включая выходные.

Читайте также: Синоптики предупредили москвичей о резком снижении давления 23 ноября

погода в Москвемокрый снегдождь
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте