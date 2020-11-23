Синоптики предупредили москвичей о резком снижении давления 23 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В понедельник, 23 ноября, погоду в столичном регионе будет определять южная часть циклона. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Атмосферное давление резко снизится, до 743 миллиметров ртутного столба. Наряду с повышенной влажностью (80 процентов), пониженным содержанием кислорода в приземных слоях атмосферы и возмущенным геомагнитным фоном это грозит ухудшением самочувствия метеозависимых и пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, а также практически здоровых людей, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили о переходящих в дожди снегопадах на следующей неделе.

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