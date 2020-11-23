Осень 2020 года в Москве может стать самой теплой за 140 лет метеонаблюдений

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Осень 2020 года в столице может стать рекордно теплой. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что ноябрь в Московском регионе окажется на 2,5–3 градуса выше нормы. Это значит, что осень этого года станет самой теплой за 140 лет наблюдений.

До 2020 года самыми теплыми в городе оказались осени 1938 и 1974 годов, аномалия сезона тогда составила плюс 2,9 градуса.

Ранее синоптик рассказал, когда циклон «Сара» покинет Москву. Также Евгений Тишковец уточнил, что снегопад в столице закончился временно. В ночь на вторник, 24 ноября, он снова начнет засыпать город, но уже с влажными осадками.

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