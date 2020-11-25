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Москвичам пообещали осадки и похолодание в выходные
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москвичам пообещали осадки и похолодание в выходные

Вероника Кузьминова

Город

Осадки ожидаются в столице в выходные. В воскресенье, 29 ноября, похолодает до минус четырех градусов. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— В выходные дни у нас атмосферное давление повысится, погода будет облачная с прояснениями, местами будут приниматься небольшие осадки, — цитирует Позднякову РИА Новости.

В воскресенье, 29 ноября, жителям столицы стоит ждать небольшого снега. Температура в этот день понизится с плюс двух градусов до минус четырех днем. При этом юго-западный ветер сменится на северо-восточный.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25–26 ноября. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.

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