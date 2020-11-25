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Синоптик пообещала оттепель в Москве до конца недели
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Синоптик пообещала оттепель в Москве до конца недели

Юлия Курганова

Город

Оттепель в столице продлится как минимум до конца недели. В воскресенье, 29 ноября, ожидается изменение погодного режима, но неизвестно, принесет ли оно похолодание. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В ближайшие пять дней изменений не предвидится. В воскресенье наметится тенденция для изменений, но будет понижение температуры или нет, говорить пока рано, — сказала она.

Синоптик отметила, что существенных осадков до этого момента не ожидается, но будут идти небольшие осадки почти каждый день, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25–26 ноября. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.

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