Синоптик пообещала оттепель в Москве до конца недели

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Оттепель в столице продлится как минимум до конца недели. В воскресенье, 29 ноября, ожидается изменение погодного режима, но неизвестно, принесет ли оно похолодание. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— В ближайшие пять дней изменений не предвидится. В воскресенье наметится тенденция для изменений, но будет понижение температуры или нет, говорить пока рано, — сказала она.

Синоптик отметила, что существенных осадков до этого момента не ожидается, но будут идти небольшие осадки почти каждый день, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье 25–26 ноября. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 21:00 26 ноября.

Читайте также: Синоптик спрогнозировал погоду в центральной России на текущей неделе