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Городские службы приготовились к наступлению непогоды в Москве
Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Городские службы приготовились к наступлению непогоды в Москве

Кирилл Николаев

Город

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Местами возможен мокрый снег.

Под особым контролем коммунальных служб находятся проезжие части, тротуары и дворовые территории. При ухудшении погоды их обработают противогололедными материалами.

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября. По данным синоптиков, в дневное время в четверг, 26 ноября, температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Столичных водителей попросили снизить скорость на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

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