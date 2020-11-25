Городские службы приготовились к наступлению непогоды в Москве

Фото: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Городские службы готовы к наступлению непогоды в Москве. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Twitter-аккаунте столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений. Местами возможен мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений, возможен мокрый снег.



Городские службы готовы к наступлению непогоды. pic.twitter.com/S5cXV4c6bl — Городское хозяйство (@infokgh) November 25, 2020

Под особым контролем коммунальных служб находятся проезжие части, тротуары и дворовые территории. При ухудшении погоды их обработают противогололедными материалами.

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября. По данным синоптиков, в дневное время в четверг, 26 ноября, температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. Столичных водителей попросили снизить скорость на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

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