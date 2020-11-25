Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра четверга
Фото: pixabay.com

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра четверга

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье до утра четверга, 26 ноября, из-за тумана. Об этом в сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября.

По данным синоптиков, в дневное время в четверг, 26 ноября, температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах 25 ноября.

Читайте также: Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве из-за циклона «Таня»

осадки«Желтый» уровень опасностиМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Очень масштабная стройка

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Россияне не хотят на море

Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Все мнения
О проекте