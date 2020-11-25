«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье до утра четверга

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«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье до утра четверга, 26 ноября, из-за тумана. Об этом в сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября.

По данным синоптиков, в дневное время в четверг, 26 ноября, температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее столичных водителей предупредили о гололедице на дорогах 25 ноября.

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