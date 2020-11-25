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Столичных водителей попросили снизить скорость на дорогах из-за непогоды
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Столичных водителей попросили снизить скорость на дорогах из-за непогоды

Кирилл Николаев

Город

Столичных водителей попросили снизить скорость на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Водителям рекомендовали увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать внезапных маневров.

Ранее в Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 21:00 25 ноября до 10:00 26 ноября. По данным синоптиков, в дневное время в четверг, 26 ноября, температура воздуха составит от минус двух до нуля градусов. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем.

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