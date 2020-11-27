Мокрый снег, дождь и слякоть сохранятся в Москве до понедельника

Фото: «Вечерняя Москва»

Мокрый снег, дождь и слякоть сохранятся в столице до начала новой недели из-за действия циклона «Таня». Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Циклон изменил траекторию, сейчас смещается вдоль западных границ, а нас он только краем спирали этих облаков и осадков в разной фазе будет только по касательной цеплять время от времени, поэтому серьезных осадков не ожидаем, — пояснил синоптик.

По его словам, до понедельника, 30 ноября, в Москве будет идти слабый мокрый снег, в целом погода будет оттепельной.

Тишковец добавил, что осадки пройдут также и в пятницу, 27 ноября, после 15:00. Всего выпадет порядка 2–3 сантиметров осадков, передает РИА Новости.

Ранее метеорологи рассказали о погоде в столице в последние дни ноября. Уточняется, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни не опустится ниже нуля градусов.

Читайте также: Синоптик предупредил россиян о погодных аномалиях в ближайшие дни