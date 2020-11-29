Столичные парки открыли сезон катания на коньках, который впервые пройдет по новым правилам

Оператор пункта проката ледового катка на ВДНХ Роксана Романовская выдает коньки посетителям. После использования инвентарь дезинфицируется / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичные катки начали принимать первых посетителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, где можно покататься на коньках и какие меры безопасности необходимо соблюдать.

Самый большой каток столицы в этом году залили на Главной аллее Выставки достижений народного хозяйства. Он распростерся от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Ледяные дорожки окружили отреставрированные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

— Площадь ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров, — рассказал менеджер по эксплуатации ледового катка Александр Морозов. — В этом году мы делали его полтора месяца. И последние две недели мы каждый день заливали каток, чтобы добиться нужной толщины льда.

Александр Морозов добавил, что для безопасной эксплуатации покрытие катка должно быть толщиной около 10–12 сантиметров.

— Такой лед выдержит даже плюсовую температуру до восьми градусов выше нуля, — добавил менеджер.

Чтобы содержать самую крупную ледовую площадку столицы, требуется пять дозаливочных машин, три снегоуборочных трактора, четыре самоходных снегоуборщика. Вся эта техника способна работать в любых погодных условиях.

Из-за пандемии все столичные катки в этом году будут работать по новым правилам, составленным Роспотребнадзором. Так, в павильонах проката инвентаря и раздевалках необходимо носить средства индивидуальной защиты, внутри помещений и на льду следует соблюдать социальную дистанцию. На входе всем гостям обязательно измеряют температуру. Кроме того, количество катающихся на льду могут ограничить в случае большого потока гостей.

На ВДНХ эту проблему решили таким образом: при покупке билета теперь нужно выбрать время входа и конкретный павильон. Но ограничений по времени для пребывания на самом катке нет. Но, как рассказали в пресс-службе ВДНХ, опыт предыдущих лет показывает, что жители проводят там около часа.

Из-за размеров катка социальную дистанцию соблюсти нетрудно — чтобы сделать полный круг, потребуется больше 15 минут. Столичная семья Никитиных размах катка оценила. Мама, папа и сын пришли одними из первых.

— Мы очень ждали открытия зимнего сезона, — призналась Софья Никитина. — Очень любим кататься на коньках, но на ВДНХ приехали в первый раз. Тут очень красиво, играет музыка и все украшено огоньками. Мы каждую зиму устраиваем семейные катания.

Со вчерашнего дня каток заработал и на Красной площади.

Покататься на нем можно будет в любую погоду. А на первых трех утренних сеансах это можно будет сделать бесплатно. Катки открыли и в столичных парках.

— Бесплатно можно покататься в парках «Фили», 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Ангарские пруды» и Гончаровском парке, а также на территории усадьбы Воронцово, — рассказали в Мосгорпарке. — Перед этим нужно зарегистрироваться по QR-коду. А вот во дворах катки откроют только с приходом стабильных заморозков. Всего в Москве заработает около 1,5 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ:

— Чтобы обеспечить безопасность на катке, мы в этом году изменили правила посещения в соответствии с эпиднормами. В павильонах нанесена разметка для соблюдения дистанции, количество народа регулируется с помощью билетов. После каждого гостя весь инвентарь высушивается и обрабатывается антисептическими растворами. А рядом с пунктами проката находятся вединговые автоматы, где гости смогут приобрести средства защиты, если у посетителей их с собой не будет. И на входе во все павильоны поставили дезинфицирующие рамки.

КСТАТИ

Столицу украсят к новогодним праздникам до 14 декабря. К Новому году и Рождеству поменяется архитектурно-художественная подсветка зданий, будут украшены улицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центре, в частности на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку «Новогодний шар», а у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

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