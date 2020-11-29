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Столичные парки открыли сезон катания на коньках, который впервые пройдет по новым правилам
Оператор пункта проката ледового катка на ВДНХ Роксана Романовская выдает коньки посетителям. После использования инвентарь дезинфицируется / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Столичные парки открыли сезон катания на коньках, который впервые пройдет по новым правилам

Юлия Панова

Город

Столичные катки начали принимать первых посетителей. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, где можно покататься на коньках и какие меры безопасности необходимо соблюдать.

Самый большой каток столицы в этом году залили на Главной аллее Выставки достижений народного хозяйства. Он распростерся от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Ледяные дорожки окружили отреставрированные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

— Площадь ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров, — рассказал менеджер по эксплуатации ледового катка Александр Морозов. — В этом году мы делали его полтора месяца. И последние две недели мы каждый день заливали каток, чтобы добиться нужной толщины льда.

Александр Морозов добавил, что для безопасной эксплуатации покрытие катка должно быть толщиной около 10–12 сантиметров.

— Такой лед выдержит даже плюсовую температуру до восьми градусов выше нуля, — добавил менеджер.

Чтобы содержать самую крупную ледовую площадку столицы, требуется пять дозаливочных машин, три снегоуборочных трактора, четыре самоходных снегоуборщика. Вся эта техника способна работать в любых погодных условиях.

Из-за пандемии все столичные катки в этом году будут работать по новым правилам, составленным Роспотребнадзором. Так, в павильонах проката инвентаря и раздевалках необходимо носить средства индивидуальной защиты, внутри помещений и на льду следует соблюдать социальную дистанцию. На входе всем гостям обязательно измеряют температуру. Кроме того, количество катающихся на льду могут ограничить в случае большого потока гостей.

На ВДНХ эту проблему решили таким образом: при покупке билета теперь нужно выбрать время входа и конкретный павильон. Но ограничений по времени для пребывания на самом катке нет. Но, как рассказали в пресс-службе ВДНХ, опыт предыдущих лет показывает, что жители проводят там около часа.

Из-за размеров катка социальную дистанцию соблюсти нетрудно — чтобы сделать полный круг, потребуется больше 15 минут. Столичная семья Никитиных размах катка оценила. Мама, папа и сын пришли одними из первых.

— Мы очень ждали открытия зимнего сезона, — призналась Софья Никитина. — Очень любим кататься на коньках, но на ВДНХ приехали в первый раз. Тут очень красиво, играет музыка и все украшено огоньками. Мы каждую зиму устраиваем семейные катания.

Со вчерашнего дня каток заработал и на Красной площади.

Покататься на нем можно будет в любую погоду. А на первых трех утренних сеансах это можно будет сделать бесплатно. Катки открыли и в столичных парках.

— Бесплатно можно покататься в парках «Фили», 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Ангарские пруды» и Гончаровском парке, а также на территории усадьбы Воронцово, — рассказали в Мосгорпарке. — Перед этим нужно зарегистрироваться по QR-коду. А вот во дворах катки откроют только с приходом стабильных заморозков. Всего в Москве заработает около 1,5 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Говердовская, руководитель Департамента общественных связей ВДНХ:

— Чтобы обеспечить безопасность на катке, мы в этом году изменили правила посещения в соответствии с эпиднормами. В павильонах нанесена разметка для соблюдения дистанции, количество народа регулируется с помощью билетов. После каждого гостя весь инвентарь высушивается и обрабатывается антисептическими растворами. А рядом с пунктами проката находятся вединговые автоматы, где гости смогут приобрести средства защиты, если у посетителей их с собой не будет. И на входе во все павильоны поставили дезинфицирующие рамки.

КСТАТИ

Столицу украсят к новогодним праздникам до 14 декабря. К Новому году и Рождеству поменяется архитектурно-художественная подсветка зданий, будут украшены улицы. Сейчас ведется монтаж световых конструкций в центре, в частности на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях.

На Поклонной горе поставят огромную елочную игрушку «Новогодний шар», а у Триумфальной арки гостей встретят световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

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