Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Топ-5 секретов тайм-менеджмента от специалистов центра «Моя карьера»
Фото: Depositphotos

Топ-5 секретов тайм-менеджмента от специалистов центра «Моя карьера»

Марьяна Шевцова

Город

Нехватка времени, стресс, гора невыполненных дел — ситуация, знакомая многим людям. Знание приемов тайм-менеджмента дает возможность грамотно и эффективно распоряжаться своим ресурсом. Специалисты столичного центра занятости «Моя карьера» подготовили для вас список универсальных советов, которые помогут быть продуктивными, организованными и все успевать.

Составьте список дел

Список дел — базовый инструмент тайм-менеджмента. Заранее составленный план поможет вам распределить время и справиться с работой наиболее эффективно. По пунктам распишите на листе, в телефоне или в ежедневнике все дела, которые вам предстоит сделать в ближайшее время. Список задач позволит наглядно увидеть загруженность рабочего дня и грамотно его спланировать.

Систематизируйте задачи

Расставьте приоритеты в запланированных делах и организуйте удобную для вас систему задач. Оцените свой список дел и распределите все пункты в зависимости от их важности и срочности. Разделение задач на группы поможет установить очередность их выполнения, что значительно облегчит планирование рабочего дня.

Установите временные границы

Просмотрите свой список дел и определите дедлайны к каждой задаче — любое дело должно иметь срок выполнения. Даже самому простому и быстровыполнимому заданию нужны рамки, поскольку работа без очерченных временных границ зачастую откладывается на потом. Крупные, масштабные задачи разделите на несколько маленьких и также отметьте границы их выполнения. Постепенно вы достигнете желаемого результата.

Съешьте «лягушку»

Начните свой рабочий день с «поедания лягушки» — так специалисты называют выполнение самого сложного, энергозатратного и неприятного дела. Почему стоит расправиться с такими задачами в первую очередь? После выполнения противной «лягушки» остальные дела покажутся легкими. Это замотивирует вас на выполнение других пунктов рабочего плана.

Используйте «технику помидора»

«Метод помидора» — ключевая и универсальная техника управления временем. Суть методики заключается в разделении работы на 25-минутные и 5-минутные отрезки времени — «помидоры». Нужно засечь время, выбрать из списка дел задачу и сосредоточенно выполнять ее ровно 25 минут. Затем следует пятиминутный перерыв, после которого вы возвращаетесь к работе. Такая техника помогает увеличивать эффективность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. Методику предложил итальянец Чирилло, который использовал ее для подготовки к экзаменам. Он засекал время по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора. Так появилось название метода.

Специалисты центра «Моя карьера» в декабре проведут сразу несколько онлайн-мероприятий на тему тайм-менеджмента. Соискатели смогут узнать, как правильно организовать свой день для эффективного трудоустройства. Участникам расскажут о других современных техниках самоорганизации и грамотного распределения дел. Следите за нашими новостями и расписанием мероприятий в разделе «Афиша».

Читайте также: Порядка 85 процентов участников программы «Москва — добрый город» довольны стажировкой

лайфхаки«Моя карьера»Москва
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Все мнения
О проекте