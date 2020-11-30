Топ-5 секретов тайм-менеджмента от специалистов центра «Моя карьера»

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Нехватка времени, стресс, гора невыполненных дел — ситуация, знакомая многим людям. Знание приемов тайм-менеджмента дает возможность грамотно и эффективно распоряжаться своим ресурсом. Специалисты столичного центра занятости «Моя карьера» подготовили для вас список универсальных советов, которые помогут быть продуктивными, организованными и все успевать.

Составьте список дел

Список дел — базовый инструмент тайм-менеджмента. Заранее составленный план поможет вам распределить время и справиться с работой наиболее эффективно. По пунктам распишите на листе, в телефоне или в ежедневнике все дела, которые вам предстоит сделать в ближайшее время. Список задач позволит наглядно увидеть загруженность рабочего дня и грамотно его спланировать.

Систематизируйте задачи

Расставьте приоритеты в запланированных делах и организуйте удобную для вас систему задач. Оцените свой список дел и распределите все пункты в зависимости от их важности и срочности. Разделение задач на группы поможет установить очередность их выполнения, что значительно облегчит планирование рабочего дня.

Установите временные границы

Просмотрите свой список дел и определите дедлайны к каждой задаче — любое дело должно иметь срок выполнения. Даже самому простому и быстровыполнимому заданию нужны рамки, поскольку работа без очерченных временных границ зачастую откладывается на потом. Крупные, масштабные задачи разделите на несколько маленьких и также отметьте границы их выполнения. Постепенно вы достигнете желаемого результата.

Съешьте «лягушку»

Начните свой рабочий день с «поедания лягушки» — так специалисты называют выполнение самого сложного, энергозатратного и неприятного дела. Почему стоит расправиться с такими задачами в первую очередь? После выполнения противной «лягушки» остальные дела покажутся легкими. Это замотивирует вас на выполнение других пунктов рабочего плана.

Используйте «технику помидора»

«Метод помидора» — ключевая и универсальная техника управления временем. Суть методики заключается в разделении работы на 25-минутные и 5-минутные отрезки времени — «помидоры». Нужно засечь время, выбрать из списка дел задачу и сосредоточенно выполнять ее ровно 25 минут. Затем следует пятиминутный перерыв, после которого вы возвращаетесь к работе. Такая техника помогает увеличивать эффективность и делать большее количество дел за меньшее количество времени. Методику предложил итальянец Чирилло, который использовал ее для подготовки к экзаменам. Он засекал время по кухонному таймеру, сделанному в виде помидора. Так появилось название метода.

Специалисты центра «Моя карьера» в декабре проведут сразу несколько онлайн-мероприятий на тему тайм-менеджмента. Соискатели смогут узнать, как правильно организовать свой день для эффективного трудоустройства. Участникам расскажут о других современных техниках самоорганизации и грамотного распределения дел. Следите за нашими новостями и расписанием мероприятий в разделе «Афиша».

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