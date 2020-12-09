Рекорды года. Андрей Бочкарев рассказал о главных стройках мегаполиса и грядущих переменах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столица перевыполнила годовой план по сдаче дорог и жилья, готовится к завершению строительства трех станций метрополитена и еще ряда важных объектов. Все это стало возможным благодаря самоотверженному труду строителей, грамотному управлению и слаженной работе всего строительного комплекса города. О предварительных итогах 2020 года рассказал «Вечерней Москве» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Нынешний год стал непростым для столичных строителей. Казалось, что пандемия отодвинет срок сдачи очень важных объектов: дорог, развязок, станций метрополитена, объектов культуры, спорта, образования и здравоохранения.

Однако общая беда — опасная коронавирусная инфекция — напротив, заставила мобилизовать все силы, направив их на реализацию поставленных задач. Так в городе в рекордные сроки появились госпитали, были запущены станции городской подземки, построены современные магистрали. Первые итоги уходящего года «ВМ» подводит со столичным Стройкомплексом и его главой — заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым.

Фото: Из личного архива Андрея Бочкарева

Совершили подвиг

Пожалуй, символом нынешнего года для строителей можно назвать инфекционный госпиталь в поселении Вороновское в Новой Москве. Его возвели за невероятно сжатые сроки — менее чем за пять недель. О таких темпах не мечтал ни один стахановец. В практике строительства в России ничего подобного до сих пор никогда не было. Клиника выросла в чистом поле в отдалении от крупных населенных пунктов. Строители проложили к ней 15 километров магистральных газопроводов, 30 километров электрических кабелей, 20 километров дорог и других транспортных и инженерных коммуникаций. Только одни внутриплощадочные коммуникации здесь составляют около 70 километров. Одновременно на стройплощадке трудились около 11 тысяч строителей и более 1500 единиц строительной техники.

Рентген-лаборант Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Ольга Попова проверяет работу компьютерного томографа. Такие аппараты установлены не только в больницах, но и в специальных КТ-центрах, куда врач может направить пациента для более детального обследования / Фото: Светлана Колсокова, «Вечерняя Москва»

— Объект в Вороновском является уникальным по масштабам: это 80 тысяч квадратных метров капитальных строений, 43 гектара территорий в чистом поле, куда заново были протянуты инженерные коммуникации и подъездные дороги, — рассказывает Андрей Бочкарев. — «Начинкой» медицинского объекта стали 25 тысяч единиц высокотехнологичного оборудования.

Заммэра подчеркнул, что срок службы построенного в Новой Москве госпиталя на 800 коек рассчитан на 50 лет. При этом еще весной все места в нем были обеспечены кислородом. Кроме того, были организованы родблок и помещения для детей.

— Также возвели общежитие на 1300 мест для медиков, — отметил заммэра. — Мы оперативно собрали все ресурсы: финансовые, административные, привлекли мощные проектные организации, мобилизовали самые крупные подрядные компании и 350 производителей стройматериалов. Работали в три смены, выполнив фактически годовую программу производства за 16 дней. В результате получился большой современный медицинский кластер. Его создание — это самоотверженный труд и героизм людей. Для работы госпиталя были в кратчайшие сроки обучены 1300 человек медперсонала. Весной госпиталь был оперативно снабжен всеми лекарствами и необходимыми материалами.

— Концентрация ресурсов была очень велика, — подчеркнул Андрей Бочкарев. Госпиталь в Вороновском не единственный объект здравоохранения, сданный строителями в текущем году. В 2020-м завершены работы по возведению двух корпусов НИИ детской онкологии и гематологии имени Н. Н. Блохина и сдана детско-взрослая поликлиника в Щербинке на 750 посещений в смену.

В ближайшие три года сеть учреждений столичного здравоохранения увеличится на 64 объекта. Среди крупных проектов можно назвать вторую очередь медицинского центра в Коммунарке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ «ИКБ № 1 ДЗМ» на Волоколамском шоссе, многопрофильный комплекс на территории Детской городской клинической больницы имени Святого Владимира и другие.

Подземный город

Москву сложно представить без одной из ее главных транспортных артерий — метрополитена. В этом году подземная сеть расширилась, став больше на 15,6 километра и шесть станций. Были запущены станции Большой кольцевой и Некрасовской линий метро.

— Открыт второй участок Некрасовской линии: станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и северо-восточный участок Большого кольца с «Лефортово», — напомнил Андрей Бочкарев.

Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Часть строителей весной оказались задействованы на возведении инфекционного госпиталя. Однако планы по вводу станций Московского метрополитена остались без изменений — шесть станций запустили точно в срок.

— До конца года завершат строительство еще двух станций западного участка Большого кольца — «Карамышевской» и «Мневники», а также станции «Электрозаводская», расположенной на северо-восточном участке линии, — заявил Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что реализация такого мегапроекта, как новое подземное кольцо, — приоритет в метростроении на ближайшие два года. Это отражено и в трехлетней Адресной инвестиционной программе, большая часть расходов которой пойдет как раз на сооружение новых линий городской подземки и дорог.

— Замкнуть Большое кольцо планируется в 2022 году, — сообщил заммэра. — Будут достроены все участки и реконструирована Каховская ветка. Ее интегрируем в состав Большого кольца.

Продолжится строительство и радиальных направлений метро: свое удлинение получат Люблинско-Дмитровская, Калининско-Солнцевская и Сокольническая ветки. Работы идут и на Троицкой линии метро, которая пройдет в Новую Москву и свяжет присоединенные территории с основной частью мегаполиса.

Получили развязки

С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 103,4 километра дорог, 23 различных транспортных сооружения, 17 пешеходных переходов.

— Ежегодно в Москве строится и реконструируется не менее 100 километров дорог, причем как районных проездов, так и крупных вылетных магистралей. В этом году уже к началу декабря годовой план по вводу дорожных объектов выполнен, — заявил Андрей Бочкарев. — До конца года собираемся ввести в эксплуатацию еще порядка семи километров.

Строители обещают завершить работы на развязке Московской кольцевой автодороги с Волоколамским шоссе, закончат они работы и на первом этапе Внуковского шоссе.

— Среди наиболее значимых дорожных объектов, введенных в этом году, можно назвать новую вылетную магистраль — проспект Генерала Дорохова, улично-дорожную сеть для транспортного обслуживания Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское», дублер Калужского шоссе.

Строительный комплекс не планирует снижать объемы дорожного строительства в ближайшее время. За следующие три года будет построено 270 километров дорог, 89 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.

— Ключевым проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей — Северо-Восточной и Юго-Восточной, а также Южной рокады, которые улучшат доступность 73 районов Москвы, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Дорога к знаниям

Большое внимание в столице уделяется и созданию современных объектов образования.

С начала года их стало больше на 26: в городе построены 9 школ и 17 детских садов. Среди уникальных зданий — школа-гигант в Новой Москве. Современную школу получил город Московский. Теперь в образовательном учреждении-новостройке могут заниматься более тысячи учеников.

Тенденцией последних лет можно назвать и строительство детских садов-трансформеров. Один из них появился в Коммунарке. Средства на его возведение выделил инвестор. При создании детсада «Волшебная долина» дизайнеры советовались с детскими психологами. В интерьерах используются тактильные поверхности, насыщенная и позитивная цветовая гамма, а на стенах изображены персонажи сказок про муми-троллей.

Помещения могут трансформироваться под любые нужды с помощью специальных раздвижных перегородок и встроенной в стены системы хранения в скандинавском стиле — можно полностью освободить пространство от игрушек и материалов для занятий, сделав его пригодным для коллективных и подвижных игр.

Темпы строительства объектов образования город и инвесторы снижать не намерены. За три года планируется сдать в эксплуатацию 91 объект: 59 школ и 32 детских сада.

Фото: Пресс-служба Стройкомплекса Москвы

Среди крупных объектов можно назвать школу-гигант в Троицке. В здании обустроят не только классы, актовый и спортивный залы, но и создадут отдельно шахматный класс, оборудуют ITполигон. Здесь появится собственный планетарий с обсерваторией. Будет у школы и свой музей. Обустроят в здании также мастерские по электротехнике и живописи, комнаты живой природы, технического черчения и рисования, библиотеку на 50 тысяч книг.

Среди знаковых объектов образования в Стройкомплексе также назвали инновационную школу при МГИМО, которую построят в Хамовниках, и большой детский сад в Некрасовке.

Развиваем культуру и спорт

В этом году строители поработали и на благо такой важной сферы городской жизни, как культура.

С начала года введены в эксплуатацию шесть объектов, в том числе — культурно-досуговый центр в поселке Киевский и комплекс складов для Малого театра. До конца года работы планируется завершить еще на трех объектах. Особым событием можно назвать и строительство современных спортивных сооружений. Так, в районе Северный построили первый в России Центр современного пятиборья. Он вошел в состав спортивной школы олимпийского резерва.

Северный обещает стать особым центром притяжения на спортивной карте столицы. Спортсмены здесь получили многофункциональную базу, где подготовка дисциплин, входящих в современное пятиборье, будет проходить под одной крышей.

Новый спорткомплекс дает возможность проводить тренировки по плаванию, фехтованию, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и триатлону. Одновременно в нем могут заниматься до 280 спортсменов.

В центре смогут организовывать соревнования по современному пятиборью всероссийского и международного уровней, включая международный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля» и этапы Кубка мира, а также состязания по плаванию, фехтованию и другим дисциплинам.

За последующие три года в Москве обещают построить 21 объект культуры, в том числе: два театральных здания, четыре музейных здания, а также 29 спортивных сооружений. В их числе 14 физкультурно-оздоровительных комплексов и два футбольных поля.

Планируется также завершить формирование спортивного кластера в Некрасовке и открыть Международный центр самбо и бокса в Лужниках.

СПРАВКА

За счет средств Адресной инвестиционной программы в 2021–2023 годах планируется построить 740 объектов различного назначения. Так, за три года намечено возвести 4,3 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 3,8 миллиона «квадратов»— по программе реновации. Протяженность московского метро вырастет на 58,1 километра. Строителям предстоит сдать 25 станций, четыре электродепо. Также за три года в Москве организуют 33 транспортно-пересадочных узла. Будет расширена сеть автомагистралей в Новой Москве и обустроены дороги к территории бывшего завода ЗИЛ.

ЦИФРА

8,6 миллиона квадратных метров недвижимости введено в столице за 11 месяцев 2020 года. Это 387 объектов.

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