Более миллиона «квадратов» жилья по реновации построили в Москве с начала программы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Свыше миллиона квадратных метров жилой недвижимости построили в столице по программе реновации с момента начала программы. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, 80 домов было построено по программе реновации жилья в городе.

— Из них 62 новостройки переданы под заселение, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что программа будет набирать обороты. На данный момент строятся еще 173 дома по реновации общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров, а также проектируется 100 объектов на 1,8 миллиона квадратных метров.

В столице подобраны 472 стартовые площадки, что позволяет обеспечить непрерывное волновое переселение всех участников программы.

Напомним, программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в 2017 году. Она затронет порядка одного миллиона москвичей.

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